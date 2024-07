In Homburg hat ein Mann eine dreiköpfige Personengruppe mit einem Messer bedroht und zudem einen Menschen mit einem Faustschlag verletzt. Auslöser soll laut Polizei der Geräuschpegel gewesen sein, den die drei Personen gegen 3.45 Uhr in der Nacht auf Sonntag vor einem Mehrfamilienhaus in der Saarbrücker Straße in Homburg verursacht haben. Wie ein Polizeisprecher im RHEINPFALZ-Gespräch berichtet, kam wegen des Lärms ein Mann – vermutlich ein Anwohner – aus dem Mehrfamilienhaus. Die Auseinandersetzung sei dann eskaliert und der Mann, der aus dem Haus kam, soll eine Person aus der Gruppe „mit der Faust in Richtung Hüfte geschlagen haben“, sagt der Polizeisprecher. Durch den Schlag sei der Mann leicht verletzt worden sein. Nach dem Faustschlag hat der mutmaßliche Anwohner „ein Messer präsentiert“. Wer der Mann ist, sei noch nicht bekannt. Auch, ob er tatsächlich im Haus wohnt, wisse man noch nicht; es könne auch sein, dass er zu Besuch war, so der Sprecher. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Körperverletzung und Bedrohung. Wenn die Musik nachts zu laut ist, oder man sich durch anderweitigen Lärm gestört fühlt, ist laut Polizeisprecher grundsätzlich das Ordnungsamt zuständig. Es handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit, die auch zur Anzeige gebracht werden kann. Auch eine Geldstrafe könne auf den Verursacher des Geräuschpegels zukommen. Wie hoch diese ausfällt, entscheidet dann die Bußgeldstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas von dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag mitbekommen haben, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.