Am Samstag, 18. April, hat ein Bekannter in St. Ingbert die Leiche eines Mannes in dessen Wohnung aufgefunden. Wie die saarländische Polizei meldet, war der Verstorbene den Behörden schon seit Jahren als Drogenkonsument bekannt gewesen. In den vergangenen Tagen wurde die Leiche in der Rechtsmedizin in Homburg obduziert. Dabei habe sich eine Drogenvergiftung als Todesursache ergeben. Der St. Ingberter ist das zehnte saarländische Drogenopfer in diesem Jahr.