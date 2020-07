Im Hinterhof eines Mehrparteienhauses in der Zweibrücker Straße in Homburg wurde am Mittwochabend, 15. Juli, ein 40-Jähriger aus Kaiserslautern misshandelt. Wie die Polizei berichtet, wurde er gegen 22.40 Uhr von einem 37-jährigen Homburger an dessen Haustür gewaltsam zu Boden gestoßen, mehrfach geschlagen und getreten. Dann habe ihm der 37-Jährige das Handy abgenommen. Der Lauterer habe bei dem Streit leichte Verletzungen im Gesicht und an einer Hand erlitten. Die Polizei berichtet, sie habe kurz nach der Auseinandersetzung den Homburger ermittelt und das Handy des 40-Jährigen sichergestellt. Die beiden Männer seien einander offenbar bekannt und hätten zum Tatzeitpunkt unter Einfluss von Alkohol gestanden. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.