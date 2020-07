Beim 50. Internationaler Jugendwettbewerb der Volks- und Raiffeisenbanken „Jugend creativ“ gewann die 15-Jährige Leal Lutz, Schülerin des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums, den ersten Preis in ihrer Altersklasse. „Entspannen im rasen“ heißt das Bild, in dem sie ein glückliches Mädchen auf der Wiese malte - mit Schwarzweíß-Effekt. Der Wettbewerb startete am 1. Oktober 2019 unter dem Motto „Glück ist…“. Schüler und Jugendliche waren aufgerufen, künstlerisch darzustellen, was Glück für sie bedeutet. 209 Bilder wurden eingereicht und 34 Teilnehmer haben das Quiz richtig gelöst. Lutz ist die einzige Malerei-Preisträgerin aus Zweibrücken und Umgebung.