„Tradition und Zeitreise“ ist das Motto der neuen Ausstellung von Ramona Hewer-Wachs, die in der Zweibrücker Karlskirche zu sehen ist. Die 20 Arbeiten stammen aus einem Zeitraum von knapp 30 Jahren. Für die Versiegelung ihrer Kunst greift die Malerin aber zu einem artfremden Mittel.

Ramona Hewer-Wachs arbeitet in Mischtechnik auf Papier. Dabei verwendet sie durchaus unübliche Materialien wie Säure, Kreide, Kohle, Tusche, Farben, Kosmetika, Wachs und von Reisen zurückgebrachten Sand. Ihre Motive findet die Wahlsaarländerin, die 1956 in Rheinfelden an der Schweizer Grenze geboren wurde, im realen Leben.

„Ich nehme Vorlagen von Plakaten oder aus der Zeitung und mache zum Beispiel aus einem Gesicht eine Landschaft.“ Dafür hat die Künstlerin, die viele Jahre als Kommunikationstrainerin und Graphologin gearbeitet hat, seit Mitte der 80er Jahre eine spezielle Technik entwickelt. „Mit der Säure verfremde ich das und zeichne dann nach und versiegele mit Autolack.“

Auf die Frage, welche Motive sie inspirieren, lacht Ramona Hewer-Wachs. „Ich bin nicht festgelegt. Ich gehe intuitiv vor. Vielleicht sind es die Farben, die mich ansprechen, ich kann es selbst nicht sagen. Ich weiß aber sofort: Das wird was – oder eben nicht. Und was ich draus machen will.“

„Schnitt-Stellen“ von 2009 ist in Collagetechnik gehalten und hat als Vorlage Bilder von einer Naturkatastrophe. „Ich lasse die Bilder , wie sie sind, drehe sie vielleicht auf den Kopf und lege was drüber“, beschreibt Hewer-Wachs ihr Vorgehen.

Das Bild wirkt wie ein Prisma. Jedes der zersplitterten Teile hat eine eigene Dynamik. Konzentrische Kreise wirbeln links in einem Farbenspektrum von tiefen Blau- bis dunklen Rottönen. In der Mitte wird der Blick wie in einem magischen Sog in die Tiefe gezogen und versinkt in einer schwarzen Höhle. Rechts verschwimmen kleine Splitter in einem schemenhaften Licht.

Scheinbar unverbunden stehen die drei Teile nebeneinander, wie Sequenzen eines Films, und doch sind sie durch eine Dramaturgie vereint: die Farbensprache.

Zu den Ursprüngen des Seins geht „Evolution“ zurück. Zwei Halbkugeln treten aus einem schemenhaften Nebel hervor, sie berühren sich flüchtig und erinnern an sich aneinander annähernde Brüste, aber auch den Kontakt der Urwelten aus Feuer und Wasser. Eruptive Lavamassen in stetem Fluss werden in der einen Halbkugel erahnbar, die Landschaft der anderen Kugel verschwindet in einem tiefblauen Wasser- oder Sternenmeer. Der Tiefe des blauen Universums stehen zerfurchte Flächen der roten Feuererde gegenüber, Sinnbild der Gegensätzlichkeit von Lebenswelten.

An expressionistische Filme lässt „Traum“ denken. Ein schemenhaftes Wesen tritt aus einem fahlen, undefinierbaren Nebel hervor. Ob es Mensch oder Tier ist, lässt sich nicht ausmachen, da es in einen Kokon eingehüllt scheint, dessen Ausläufer mit der Außenwelt verwachsen sind. Warme Erdtöne verdunkeln die Szene und betonen den embryoähnlichen Charakter der Gestalt, die sich in unbestimmbaren Welten verliert.

„Zeit-Reise“, eines der Titel gebenden Werke der Ausstellung, eine Collage, versucht, widersprüchliche Farb- und Formwelten zueinander in Beziehung zu setzen und so eine Brücke zu schlagen – zwischen was? Das bleibt der Vorstellungskraft des Betrachters überlassen.

Ausstellung

Ramona Hewer-Wachs: „Tradition und Zeitreise“, Malerei, Zweibrücken, Karlskirche, bis 12. Dezember, nur an folgenden Sonntagen von 11 bis 13 Uhr geöffnet: 10. Oktober, 7. und 14. November, 5. und 12. Dezember, sowie nach Absprache unter Telefon 06332 73543 beim Protestantischen Dekanat Zweibrücken.