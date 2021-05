Stadtgalerie: „Bilder sind für mich eine Botschaft“, sagt Carmen Wagner. „Wer sie sieht, soll selbst interpretieren, was er darin für sich sieht.“ Die gebürtige Homburgerin, die seit 45 Jahren in Kaiserslautern wohnt, beteiligt sich an dem aktuellen Projekt „Stadtgalerie“ und stellt Malerei m Outlet Center aus.

Wenn man ihre Bilder betrachtet, fällt sofort die Dominanz der Farbe auf. Vertikale Farbverläufe sind oft das Struktur bildende Prinzip. Die Farbe bestimmt die Form. Wechselwirkungen von Licht und Schatten sind in die Bilder einkomponiert. Schemenhaft angedeutete Figuren bilden einen Kontrast. Manchmal muten diese Fantasiewelten surreal an.

„Die Arbeit mit der Farbe interessiert mich stärker als die Arbeit mit der Form“, kommentiert Carmen Wagner ihre Herangehensweise. „Vor allem das Mischverhältnis der Farben und wie man das weiter ausführen kann, ist immer wieder eine spannende Entdeckung.“

Zeitungspapier, Seidenpapier

In ihre farbenfrohen Bilder arbeitet Carmen Wagner aber auch andere Materialien ein. „Nach der Grundierung kommt eine Collage drauf, zum Beispiel Zeitungspapier. Oder Seidenpapier, das dann entsprechend gefaltet wird, damit das Bild lebendiger wird und eine Struktur herauskommt“, erläutert sie mit so lebhaften Gesten, dass man sich die quirlig-temperamentvolle Künstlerin deutlich vor der Leinwand vorstellen kann.

„Manchmal arbeite ich Plastikfächer von Pralinenschachteln ein, was ich eben gerade da habe. Gips wird manchmal aufgespachtelt“, fährt sie fort. Dabei trägt sie die Farben in mehreren Schichten auf. „Und zwischendurch muss das natürlich alles trocknen. Dabei laufen die Farben ineinander, das gibt einen tollen Effekt. Das ist für mich immer wieder ein Aha-Erlebnis.“

Nicht so wie im Kopf

Den Impuls zum Malen setzt bei Carmen Wagner immer eine Idee. „Der Anfang ist etwas, was ich im Kopf hab’ oder was ich mir ausdenk'’. Dann probier’ ich das mit den Farben aus“, erzählt sie. „Aber es entsteht nicht so, wie ich es im Kopf hatte – sondern schöner! Es ist für mich immer wieder faszinierend zu entdecken, was daraus wird – und eine Herausforderung!“

Die Arbeit mit Farbe, Pinsel und Spachtel ist Carmen Wagner nicht in die Wiege gelegt. „In der Schule habe ich nicht gemalt. Ich habe erst viel später angefangen, als mein Kind größer war, etwa zehn Jahre alt.“

Gestalten und ausprobieren

Bis dahin ist es ein weiter Weg. Zunächst will sie nach der Schule eine Ausbildung in einem Sozialpflegeberuf machen. „Kinderkrankenschwester wäre ich gern geworden.“ Dann aber besucht sie die Höhere Handelsschule, wird Industriekauffrau und arbeitet einige Jahre bei der Kreissparkasse Homburg.

Danach macht sie verschiedene Ausbildungen und besucht Malworkshops. „Ich will nicht nur Hausfrau und Mutter sein“, sagt sie. „Ich will gestalten und mich ausprobieren.“

Inspiriert von Miró

Die Grundlagen dafür legt sie ab 1996 mit Kursen im figürlichen Zeichnen bei Edgar Engel auf der Erzhütte in Kaiserslautern. „Dann hab' ich mich der Abstraktion zugewandt“, plaudert sie gut gelaunt. „Ich hab’ gedacht: Ich muss ’was Neues machen: mit Acryl und Collagetechnik.“ Sie geht zu Vera Schwehm auf den Künstlerhof in Unkenbach bei Rockenhausen, danach macht sie Kurse bei Angie Horlemann aus Otterbach.

Inspirationen holt sich Carmen Wagner bei Joao Miró und Mark Rothko, aber auch bei Elvira Bach und Conny Niehoff, deren großformatige Ausdrucksweise sie bewundert.

Malen entspannt

Der Akt des Malens bedeutet für die Künstlerin Beruhigung, Entspannung – und Freude. „Am Anfang bin ich angespannt, aber wenn ich merke, es wird so, wie ich es mir vorstelle, dann kann ich mich fallen lassen.“

Doch die Kunst ist für Carmen Wagner nicht nur Selbstzweck. „Gerade in schwierigen Zeiten kommt der Kunst eine wichtige Aufgabe zu“, ist sie überzeugt. „Wie zum Beispiel Gedanken zu formulieren, Überlegungen zu analysieren und dabei die Sinne wach zu halten. Kunst bedeutet für mich auch, Zeichen zu setzen.“

Für die Zukunft hat die Künstlerin schon weitere Pläne. „Ich will mich jetzt in Richtung Bildhauerei entwickeln. Die Arbeit mit Skulpturen und Sandstein reizt mich sehr. Ich habe bereits damit angefangen, bei Picard in Schweinstal.“

info

„Stadtgalerie Zweibrücken“. Kunst in Schaufenstern von Geschäften, bis 29. August, Carmen Wagner zeigt ihre Malerei bei Donna Mia im Fashion Outlet auf dem Flugplatz.