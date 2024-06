Im Juli stellen die Malerinnen Dagmar Grieve aus Zweibrücken und Brigitte Peifer aus Höhfröschen im Zweibrücker Mannlich-Haus unter dem Titel „Eingefangene Augenblicke“ aus. Beide gehören dem Kunstverein Zweibrücken an.

Dagmar Grieve, 1967 geboren, studierte an der Saar-Uni Kunstgeschichte, Klassische Archäologie, Geschichte und Italienisch. „Kunst begleitet mich mein ganzes Leben. In meiner Jugend habe ich viel mit verschiedenen Techniken und Materialien ausprobiert“, sagt sie. Nach dem Studium machte sie eine Ausbildung zum Augenoptiker und Augenoptiker-Meister und begann mit Kunststoff, Glas und Metall zu experimentieren und diese Materialien auf ihre Bilder zu bringen. So entstanden Kunstwerke mit intensiven Farben, ungewöhnlichen Perspektiven und oft einer heiteren Note. Brigitte Peifer aus Höhfröschen, 1955 in Hannover geboren, studierte Design für Innenarchitektur an der Fachhochschule in Hannover. In ihren Bildern versucht sie, Momente einzufangen. Dafür lässt sie sich von der Natur inspirieren. Kräftige Farben und starke Kontraste charakterisieren ihre Bilder.

Info

Dagmar Grieve, Brigitte Peifer: Malerei, Zweibrücken, Mannlich-Haus, Herzogstraße 8, 6. bis 27. Juli. Vernissage: Samstag, 6. Juli, 15 Uhr, Laudatio: Franz Walter. Öffnungszeiten: samstags 15-18 Uhr.