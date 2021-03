Werke des bedeutenden St. Ingberter Malers Albert Weisgerber (1878-1915) sind zurzeit in zwei saarländischen Museen zu sehen.

Rund 30 Hauptwerke aus dem Besitz des Saarlandmuseums und der Albert-Weisgerber-Stiftung sind im Saarlandmuseum für Besucher geöffnet. Die Werkschau präsentiert alle wesentlichen Themen Weisgerbers: Porträts und Selbstporträts, Darstellungen des modernen städtischen Lebens, Biblisches und Mythologisches, impressionistische Landschaftsskizzen, an Cézanne orientierte Akte. Die Präsentation wird voraussichtlich ein Jahr lang in der Modernen Galerie gezeigt. Parallel dazu sind im Weltkulturerbe Völklinger Hütte bis 27. Juni bedeutende Weisgerber-Werke in die aktuelle Ausstellung „Mon trésor – Europas Schatz im Saarland“ eingebettet, darunter „Im Biergarten“ (1905) und sein Meisterwerk „Liegende Miss Robinson“ (1910).