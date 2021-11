Trotz langer Schlange vom Morgen bis in den Abend: Genau 508 Personen haben sich am Mittwoch am Zweibrücker Busbahnhof gegen das Corona-Virus impfen lassen. Totz des enormen Andrangs hat Zweibrücken noch keine Signale aus Mainz empfangen, dass das Impfzentrum wieder öffnen könnte. Hans Prager, der Chef des Roten Kreuzes sagte, zwei Drittel der 508 Impflinge hätten sich ihre Drittimpfung geholt. Sie wird auch Booster- oder Auffrisch-Impfung genannt. Das übrige Drittel habe sich eine Erst- oder Zweitimpfung verabreichen lassen. Der Geschäftsführer des Roten Kreuzes hatte am Mittwoch gefordert, das Zweibrücker Impfzentrum wieder zu öffnen, um alle Impfwilligen in der Region Zweibrücken zügig versorgen zu können. Hat die Landesregierung seinen Wunsch erhört? Prager „Wir haben keine entsprechenden Signale empfangen. Im Gegenteil: Das Gesundheitsministerium hat uns heute mitgeteilt, dass eine Öffnung der Impfzentren nicht geplant ist.“ Mehr zum Thema lesen Sie hier