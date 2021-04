Für Samstagmorgen, 9 Uhr, plant Irene Khülthau eine Tierschutz-Mahnwache vorm Zweibrücker Schlachthof. Die Stadt bestätigt auf Anfrage, dass die Mahnwache angemeldet und seitens des Ordnungsamtes begleitet wird. Kern der Veranstaltung, so Khülthau, ist es, auf das Leiden der für die Fleischindustrie geschlachteten Tiere, die nicht den Status des Haustieres genießen, aufmerksam zu machen. Vorm Schlachthof sollen dafür Kerzen aufgestellt werden. „Gerade an diesen Orten ist es notwendig, für die Tiere einzustehen und jenen Menschen, die unmittelbar an dieser Tötungsmaschinerie beteiligt sind, zu zeigen, dass es nicht richtig ist, Tiere zu töten“, so die Veranstalterin. Aktuell seien rund 40 Personen an der Veranstaltung interessiert, Khülthau rechnet mit rund 15 Teilnehmern.