Die Stadt Zweibrücken, das Bündnis Buntes Zweibrücken und die Kirchengemeinden hoffen auf eine starke Teilnahme am Donnerstag an der Mahn- und Gedenkveranstaltung an die Folgen des Faschismus in Zweibrücken, anlässlich des 79. Jahrestags der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg, am 14. März 1945.

Ort der um 17 Uhr beginnenden Kundgebung mit dem Titel „Zweibrücken für Frieden, Freiheit und Demokratie“ wird der Hallplatz sein. Der Aufruf zur Kundgebung hat folgenden Wortlaut:

„Der verheerende Bombenangriff vom 14. März 1945 ließ das historische Stadtzentrum Zweibrückens zu 85 Prozent in Trümmern zurück. Kurz nach acht Uhr abends hatte die alliierte Luftwaffe in zwölf Minuten zirka 800 Tonnen Sprengbomben auf die Altstadt abgeworfen und damit den amerikanischen Vormarsch über den Westwall vorbereitet. Er schien ihnen eine der letzten Barrieren auf dem Weg zur Befreiung Deutschlands aus der nationalsozialistischen Diktatur zu sein. Trotz der Evakuierung im Spätjahr 1944 erlebten noch zirka 3000 Menschen das Inferno in der Stadt. Dank des großen Luftschutzkellers im Himmelsberg waren ’nur’ zirka 90 Tote zu beklagen. Fassungslos stand die Bevölkerung vor den Ruinen, als sie die Bunker und Keller verließ. So hatte sie fünf Jahre zuvor die Worte von Gauleiter Josef Bürckel nicht verstanden, der versprochen hatte, ’die Heimat werde nach dem Krieg noch schöner als sie vorher war’. Was sie jetzt jedoch beim Verlassen der Bunker vorfand, beschrieb ein amerikanischer Kriegsberichterstatter als eine Stadt, die ’aufgehört habe zu bestehen’. Dennoch kehrten die Zweibrücker aus der Evakuierung zurück und bauten ihre Stadt wieder auf.“

Plakate in der Stadt weisen auf die Mahn- und Gedenkveranstaltung am Donnerstagabend hin. Foto: Claus-Peter Schmidt

Der Ökumenische Arbeitskreis, der Historische Verein Zweibrücken, das Bündnis Buntes Zweibrücken und die Stadt laden alle Bürger dazu ein, am 79. Jahrestag ein Bekenntnis für Frieden, Diversität, Toleranz und Demokratie abzulegen. Mit dem Erinnern gehe immer eine Aufgabe einher: Für die demokratische Grundordnung einzutreten, um in Zukunft in Freiheit zu leben, in gegenseitiger Achtung und Wertschätzung unserer Verschiedenheit, heißt es. Die etwa einstündige Veranstaltung wird Musikbeiträge und Ansprachen beinhalten. Der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza wird einer der Redner sein.

„Die Partei“ um Stadtrat Aaron Schmidt hat für Donnerstagabend eine Kundgebung in der Ritterstraße, am Platz der beim Pogrom im November 1938 ausgebrannten, ein Jahr später niedergerissenen, ehemaligen Zweibrücker Synagoge angemeldet. Die Partei will die Gefahr des wiedererstarkenden Rechtsextremismus an historischer Stätte bewusstmachen.

Auch Kundgebung von Neonazis

Nach Angaben der Stadtverwaltung ist für Donnerstag auch eine Kundgebung von Rechtsextremisten angemeldet. 20 Teilnehmer vom und aus dem Umfeld des sogenannten „Nationalen Widerstand Zweibrücken“ seien angemeldet worden.