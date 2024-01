Zum Gedenken an die vielen in der Nazizeit auch in Zweibrücken geschundenen Zwangsarbeiter wird das Bündnis buntes Zweibrücken noch in diesem Jahr eine „Stolperschwelle“ im Bereich der ehemaligen Feuerwache, der neuen Multifunktionsveranstaltungshalle am Helmholtz-Gymnasium, verlegen lassen. Der ausgesuchte Ort habe, so die Initiatorin Ingrid Satory vom Bündnis, einen Bezug zum ehemaligen Gefängnis und dem benachbarten ehemaligen Arbeitsamt. Letzteres habe eine maßgebliche Rolle bei der Verteilung der in etwa 5000 im Stadtgebiet eingesetzten Zwangsarbeiter gespielt.

Stolperschwellen sind eine größere Version von Stolpersteinen, die auch in Zweibrücken vielerorts an Opfer des Naziterrors erinnern. Ein Datum für die öffentliche Verlegung der in Messing gefassten Schwelle gebe es noch nicht, sagt Satory. Man wolle einen Termin so legen, dass auch viele Schüler daran teilnehmen können.