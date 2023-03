Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Jahr, nachdem am Haus Nummer 44 in der Wallstraße zehn Stolpersteine zum Gedenken an die ehemaligen jüdischen Bewohner verlegt wurden, erhielt Zweibrücken am Dienstag weitere sichtbare Gedenktafeln: Vor der Karlstraße 17 und der Mühlstraße 1 verlegte Künstler Otto Demnig drei weitere Stolpersteine für Otto Escales sowie für Chana und Emil Dellheim.

„Man hört aus vielen Kreisen, dass es Zeit sei, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Die heutige Generation habe mit der deutschen Geschichte nichts mehr zu tun“,