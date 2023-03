Am Dienstagabend gastierte das Musical „Magical Sing Along“ in der Zweibrücker Festhalle. Basierend auf bekannten Musical-Melodien erlebten die Besucher an diesem Abend die etwas holprige Liebesgeschichte der Prinzessin Marit und des tollpatschigen Prinzen Lars von Charming. Der Clou hierbei: Die Geschichte ereignet sich am wichtigsten Tag des Königreichs. Und an dem kommt das Volk zusammen und singt. Das Volk wird bei jeder Show des „Magical Sing Along“ vom Publikum gespielt, das zum fleißigen Mitsingen und Mitmachen animiert wird. Wie in einer Karaoke-Bar werden die Liedtexte oberhalb der Bühne an die Wand projiziert – so auch in Zweibrücken. Mutige Gesellen konnten lauthals mitsingen und gehörten dann quasi zur Show dazu. Etwa 100 Besucher wohnten dem Mitsing-Abend in der Rosenstadt bei und machten mehr oder weniger fleißig mit.