Seit sich die Menschen Geschichten erzählen, haben Krimis Konjunktur. Ruchlosigkeit und Verbrechen ziehen uns in ihren Bann, ebenso die Suche nach Tätern und Motiven, die Lust an Grauen und Spannung, die Neugier auf Tabu und Tod. Diese Wonne am Verwerflichen bedient die Lauterer Autorin Madeleine Giese, die am Sonntag 60 Jahre alt wird.

