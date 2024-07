Die Damen des TC Maßweiler schließen die Saison mit ihrem Viererteam in der A-Klasse auf Platz vier ab. Eine Spielerin startete fast unerwartet gut durch.

Mit einem 3:3-Remis gegen den SV TA Miesenbach im letzten Tennis-Medenspiel 2024 beenden die Tennisdamen des TC Maßweiler am Sonntag die Runde. Das Team um Spielführerin Nadine Huber liegt mit 8:6 Punkten auf Platz vier der Abschlusstabelle der A-Klasse.

Nach den vier gespielten Einzelpartien in der Begegnung der Viererteams sah es beim Zwischenergebnis von 1:3 für Miesenbach nicht gut aus für die Damen aus Maßweiler. Nur Huber, Maßweilers Nummer eins, konnte gegen Hannah Straßer einen klaren 6:1, 6:1-Sieg einfahren.

Huber findet bei Re-Start zu alter Leistungsstärke

Dass es für Maßweilers Nummer eins so gut in der Tennisrunde läuft, war im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten. „Ich habe im letzten Jahr wegen meiner Schwangerschaft pausiert und nach der Geburt unserer Tochter Lia im Januar erst wieder mit dem Training angefangen“, beschreibt Huber ihren Re-Start. Die Bilanz von fünf Siegen bei nur einer Niederlage unterstreicht aber, dass die frühere Leistungsstärke wieder zurück ist. „Ich hätte nicht gedacht, dass es sofort wieder so gut läuft“, freut sich Huber, bei der Werbeagentur Reppa beschäftigt, die gerade für zwei Jahre in Elternzeit ist, um mehr Zeit für ihre Tochter zu haben.

Am Spieltag der Mama war Ehemann Niklas Huber als Babysitter gefragt. Der konnte entspannt den klaren Erfolg seiner Frau bewundern. Nadine Huber war von Anfang an hellwach, diktierte mit ihrer starken Vorhand die langen Ballwechsel, wobei sie dank ihrer guten Beinarbeit oft die Rückhand umlief, um dann mit einem direkten Winner zu punkten. Gegnerin Straßer hatte zudem einige Probleme mit der Rückhand, die sie oft ins Netz setzte. Auch bei den langen Grundlinienduellen hatte die vor einer Woche 30 Jahre alt gewordene Huber das bessere Ende für sich. Der sichere Zwei-Satz-Sieg mit 6:1, 6:1 war somit nie in Gefahr. „Ich bin zufrieden mit meiner heutigen Leistung, und auch die Saisonbilanz kann sich sehen lassen“, resümiert die junge Mutter.

Doppel-Chance zum Remis noch genutzt

Doch die anderen drei Mannschaftskolleginnen aus Maßweiler konnten ihrer Spielführerin nicht nacheifern, denn alle drei Spielerinnen verloren ihre Matches. An Position zwei war Daniela Schwarz chancenlos gegen die Amerikanerin Lexi Weeber, die, mit einer krachenden Vorhand und einem guten Service ausgestattet, glatt mit 6:3, 6:1 gewann. „Ich hatte keine Chance gegen meine Gegnerin“, gibt Schwarz hinterher neidlos zu.

Als dann auch noch Marlene Neu und Tanja Eitel ihre Spiele klar verloren, sah es nach dem Zwischenergebnis von 1:3 nicht rosig aus. Weil aber das Doppel zwei von Miesenbach nicht mehr antreten konnte, hatte der TCA noch die Chance auf ein Remis. Mit ihrer Partnerin Sophie Zimmermann machte es Spielführerin Huber allerdings sehr spannend. Mit 7:6, 7:6 ging das Doppel knapp an die beiden. Damit kam es am Ende noch zu einem versöhnlichen Remis für Maßweiler. „Es war ganz schön eng“, gibt Huber hinterher zu. „Doch wir haben uns durchgekämpft.“

So spielten sie

TC Maßweiler - SV TA Miesenbach 3:3

Einzel (1:3): Nadine Huber - Hannah Straßer 6:1, 6:1, Daniela Schwarz - Lexi Weeber 3:6, 1:6, Marlena Neu - Celine Keck 1:6, 1:6, Tanja Eitel - Elke Dick 3:6, 1:6.

Doppel (2:0): Huber/Sophie Zimmermann - Straßer/Weeber 7:6, 7:6, Neu/Eitel - n.a. 6:0, 6:0.