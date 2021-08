Der SV Palatia Contwig gewann den Auftakt der A-Klasse-West beim TuS Maßweiler mit 3:0 (2:0). Trainer Max Blum lobte vor allem die Defensive und ist überrascht, wie weit sein Team schon ist. Sein Gegenüber Felix Brunner will die Niederlage nicht auf die Verletzten schieben.

Mit dem Sieg beim TuS Maßweiler zum Auftakt der A-Klasse West hat der SV Palatia Contwig das Ausscheiden im Pokal wieder gut gemacht. „Die Pokalniederlage hat uns schon geschockt. Wir haben dort alles vermissen lassen, aber heute eine komplett andere Partie gezeigt“, sagt Palatia-Trainer Max Blum.

Seine Mannschaft sei von Beginn an da gewesen und habe eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Laut dem Trainer legte Tim Hüther nach einer langen Ballstafette und einem guten Gassenpass zurück auf Mesout Moutous, der zum 1:0 nach drei Minuten einschob. Danach hätten die Gastgeber über 20 Minuten eine gute Phase gehabt, seien aber zu hektisch im Torabschluss gewesen, sagt Maßweilers Spielertrainer Felix Brunner, der aufgrund eines erst ausgeheilten Faserrisses nur 70 Minuten spielte.

Mehr investiert

„Wir hatten die meiste Zeit guten Zugriff“, sagt Blum. „Wir haben defensiv alles verteidigt und sind verdient mit 2:0 in die Pause gegangen.“ Nach einem Pass von der linken Außenbahn habe Jannik Utzinger im Zentrum eingenetzt (25.). „Der war vielleicht haltbar“, sagt Blum. Das Spiel sei dann etwas verflacht.

Brunners Mannschaft habe in der zweiten Hälfte mehr investiert, mehr probiert, sei aber nicht zwingend genug gewesen. In der Folge habe Maßweiler immer mehr nach vorne geworfen, hinten öffnen müssen und fing sich durch einen Konter die Entscheidung zum 0:3 durch Sascha Hoffmann (86.). „Der war super rausgespielt“, meint Blum. „Wir hatten aber vorher schon einige Konter, die wir noch klarer hätten ausspielen müssen.“

Anders gewünscht

Blum ist überrascht, wie weit seine Mannschaft nach der langen Spielpause schon ist. „Wir haben in jüngst-er Zeit viel in der Defensive trainiert. Bei Standards und hohen Bällen standen wir gut. Die Mannschaft war konzentriert. Nur gegen Ende hat etwas die Kraft gefehlt, da waren wir dann etwas unkonzentrierter“, sagt Blum, der glaubt, dass der Sieg nach dem Pokalaus auch wichtig für den Kopf seiner Spieler gewesen sei.

Brunner hätte sich indes für sein erstes Spiel als alleiniger Cheftrainer – Cotrainer Christian Meier coacht dieses Jahr die zweite Mannschaft des TuS – ein anderes Ergebnis gewünscht. Er will in den vielen verletzungsbedingten Ausfällen in seinem Team keine Ausrede sehen. „Die, die auf dem Platz standen, sind eigentlich in der Lage das besser zu machen.“