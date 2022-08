Behörden reagieren: Um die Auswüchse jugendlicher Randalierer in Rodalben einzudämmen, planen Polizei und kommunale Ämter gemeinsame Maßnahmen. Eine Sprechstunde für Bürger gehört dazu.

Bewundernde Blicke gab es dagegen am Wochenende am Rodalber Hilschberghaus. Dort hatten sich Besitzer ganz besonderer und seltener Gespanne einquartiert.

Einen für Frauen ungewöhnlichen Beruf lernt eine junge Pirmasenserin in Zweibrücken: Celine Bauer will Maurerin werden und ist damit nur eine von drei Frauen in der Pfalz.

Wenn die Alte Ixheimer Straße in Zweibrücken wieder frei befahrbar ist, sollen dort Pflanzkübel wie an der Gottlieb-Daimler-Brücke aufgestellt werden. Das macht etwas her.

Warum auch Zweibrücken bei Schuhen in der ersten Liga gespielt hat, erklärt Wolfgang Ohler in seiner Mundart-Kolumne „Do bische platt“.

Der Eigentümer-Wechsel beim Pirmasenser Unternehmen Ergofit ist auch ein Generationswechsel. Wie der Neue an der Spitze, Holger Krakowski-Roosen, das Unternehmen leiten will, erklärt er im Interview.

Die in der Fahrbahn stehenden Laternen in der Friedensstraße in Winzeln sorgen weiter für Verdruss. Die fünf Laternen wurden bereits neun Mal angefahren.

Das Forstamt Westrich lässt die abgestorbenen und kranken Bäume im Fahr’schen Wald zur Sicherheit der Schüler des Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasiums entfernen.