Eine 37-Jährige fährt ihren Ex-Freund zur Waschanlage. Dort begeht er eine Straftat. Die Frau musste sich nun als Mittäterin vor dem Zweibrücker Amtsgericht verantworten.

Oberamtsanwältin Gabriele Haas warf der 37 Jahre alten Frau als Mittäterin einen besonders schweren Fall des Diebstahls vor, weil ihr Ex-Freund am 22. November 2024 gegen 19.45 Uhr mit einem Brecheisen den Münzbehälter eines Staubsaugers aufgehebelt und das Münzgeld entwendet habe. Er habe zwar mit mehr gerechnet, aber letztlich nur 20 Euro erbeutet. Der Schaden lag mit 3000 Euro um ein Vielfaches höher. Die Angeklagte hatte den Freund mit ihrem Auto zur Waschanlage gefahren.

Verteidiger Daniel Schmitz berichtete, dass seine im Bliesgau lebende Mandantin einen Minijob hat und ihre Großmutter pflegt. Die hierarchisch aufgebaute Partnerschaft mit ihrem Ex sei schwierig gewesen. Er habe Hafterfahrung, stets den Ton angegeben und sie am Tatabend dazu aufgefordert, ihn zur Waschanlage nach Zweibrücken zu fahren. Die Angeklagte habe nicht gewusst, was er vorhatte, aber etwas geahnt. Der Ex habe den Automaten aufgebrochen, ihr aber nichts von der Beute abgegeben.

Videokamera zeichnet die Tat auf

Die Angeklagte sagte aus, sie habe im Auto gewartet und ein ungutes Gefühl gehabt. Der zuweilen gewalttätige und manipulative Freund sei aus ihrem Sichtfeld verschwunden. Ihr sei nicht aufgefallen, was da an der Waschanlage passiert. Später habe sie sich von ihm getrennt. „Mit ihm zusammen zu sein, war nicht die klügste Entscheidung von mir. Er hat mich unterdrückt“, meinte sie.

Richter Matthias Heinzelmann nahm ihr nicht ab, dass sie von dem Diebstahl nichts gewusst haben will. „Es existiert eine Videoaufnahme von der Tat. Da sieht es so aus, als würde er Ihnen Münzen in die Hand drücken.“ Zudem sei zu hören, wie der Ex das Münzfach des Staubsaugers aufbricht. Verteidiger Schmitz zeigte sich überrascht. Er wisse nichts davon, dass die Tat von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde.

Auf dem gut siebenminütigen Video, das der Richter im Gerichtssaal abspielte, war zu sehen, wie ein Mann aus dem Auto steigt. Danach sind Aufbruchgeräusche zu hören, wie er die Geldkassette mit Hilfe eines Werkzeugs gewaltsam aufstemmt. Er zündet sich eine Zigarette an, verschwindet kurz aus dem Blickfeld der Kamera und steigt dann in den Wagen. Eine zweite Aufzeichnung zeigt die Ankunft des Wagens aus einer anderen Perspektive. Der Täter steigt aus dem Auto und die Fahrerin holt sich eine Jacke von der Rückbank. Er geht weg und man hört die Aufbruchgeräusche. Als der Täter zurückkommt, reicht er der Frau auf dem Fahrersitz die erbeuteten Münzen. Dann raucht er eine Zigarette und sie übergibt ihm ein Handy. Zwei Minuten später steigt die Frau aus dem Auto. Kurz darauf fahren beide davon.

Angeklagte erst kürzlich aus der Haft entlassen

Dies war in der Verhandlung der Zeitpunkt, an dem der Verteidiger zu einem Rechtsgespräch mit Staatsanwaltschaft und Strafrichter bat. Nach Ansicht des Videos räumte die Angeklagte den Sachverhalt ein. Als sie losgefahren seien, habe sie nicht gewusst, worum es ihm ging, aber sie gab zu, vor Ort die Tat mitbekommen zu haben. Die 37-Jährige hat zwei Einträge im Bundeszentralregister und war nicht lange vor der ihr jetzt vorgeworfenen Tat aus der Haft entlassen worden.

Die Staatsanwaltschaft ging in ihrem Plädoyer von einem gemeinschaftlich begangenen besonders schweren Fall des Diebstahls aus. Zur Tatzeit habe die Angeklagte jedoch in einem besonders abhängigen Verhältnis zu dem Haupttäter gestanden. Eine Freiheitsstrafe von vier Monaten zur Bewährung sei für sie angemessen. Zudem forderte die Staatsanwaltschaft, 250 gemeinnützige Arbeitsstunden abzuleisten.

Das Urteil ist rechtskräftig

Seine Mandantin habe sich der Beihilfe zum Diebstahl schuldig gemacht, meinte ihr Verteidiger, der keinen besonders schweren Fall des Diebstahls sah. Die Beute von 20 Euro liege unterhalb des Grenzwertes. Für eine positive Sozialprognose spreche, dass die Angeklagte berufstätig ist und die Oma pflegt. Zwei Monate Freiheitsstrafe reichten aus.

Das Urteil des Strafrichters lautete schließlich vier Monate Freiheitsstrafe auf drei Jahre Bewährung sowie 200 Arbeitsstunden. Heinzelmann bewertete die Tat in Mittäterschaft als normalen Diebstahl. Zu Lasten der 37-Jährigen spreche aber die hohe Rückfallgeschwindigkeit. Das Urteil ist rechtskräftig.