Diese Woche streiken in Zweibrücken die Busfahrer. Das hat auch Auswirkungen auf die Abiturienten, die diese und Anfang kommender Woche an den beiden Zweibrücker Gymnasien ihre mündlichen Prüfungen haben.

Am Helmholtz-Gymnasium waren die mündlichen Abiturprüfungen bereits am Montag und Dienstag. Alles lief nach Plan. Schulleiterin Kerstin Kiehm sagte auf Anfrage der RHEINPFALZ: „Wir sind durch. Alle Abiturientinnen und Abiturienten konnten zu ihren mündlichen Prüfungen antreten.“

Am Hofenfels-Gymnasium stehen die Prüfungen diesen Freitag und am Montag nächster Woche an. Christine Orf, Oberstufenleiterin am Hofenfels-Gymnasium, ist optimistisch: „Nachdem unser Abiturjahrgang am ’Eis-Tag’ des Englisch-Abiturs vollzählig angetreten ist, bin ich sehr zuversichtlich, dass dies beim mündlichen Abitur nicht anders sein wird.“

Den Abiturienten wurde es dieses Jahr nicht leicht gemacht: Nicht nur mit dem „Eis-Tag“ am Mittwoch, 17. Januar, hatte der Abiturjahrgang zu kämpfen. Im Januar, als die schriftlichen Prüfungen stattfanden, legte ein Busstreik den öffentlichen Verkehr lahm. Dem vorausgegangen waren die Bauernproteste, die zu Schulschließungen führten, sodass der für den ersten Montag nach den Ferien vorgesehene Blockunterricht auf den Dienstag verlegt werden musste.