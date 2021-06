Unbekannte haben am Montagabend am Hallenbad Mülltonnen und Container angezündet und einen Schaden von mindestens 1000 Euro verursacht. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Laut Polizei zündeten der oder die Täter 50 Meter links vom Haupteingang des Hallenbads eine Papiermülltonne an, die vollständig verbrannte, zwei Restmülltonnen und einen 1100-Liter-Rollcontainer für Wertstoffe. Die Wertstoffe wurden durch die Hitze so stark beschädigt, dass sie unbrauchbar sind. Laut Polizei entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und neun Kräften im Einsatz. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.