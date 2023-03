Unbekannte haben eine tote Katze in einem Müllsack auf ein Feld bei Dietrichingen geworfen, wo sie dann am Samstag beim Umwelttag von freiwilligen Abfallsammlern gefunden wurde. Die 28 Helfer, darunter vier Kinder, haben Dietrichingen und angrenzende Großsteinhauser und Mauschbacher Gebiete von Unrat befreit. „Endlich haben wir auch mal die Klammen gesäubert“, berichtet Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang. Eine Badewanne, Reifen, Maschendrahtzäune, Plastikplanen und Müllsäcke, Folien und gefüllte Hundekotbeutel wurden ebenso eingesammelt wie jede Menge Flaschen. Mit zwei Quads, zu Fuß und per Fahrrad waren die Helfer unterwegs. Sie brachten die Abfälle auf einen Anhänger vor dem Brunnenplatz. Der Müll wird beim Wertstoffhof des Kreises in Contwig entsorgt. Nach getaner Arbeit stärkten sich die Helfer am Brunnenplatz mit Fleischkäse und Getränken. „Die Voraussetzungen für den Umwelttag waren ideal“, sagte Ulrike Vogelgesang. „Das Gras ist noch nicht gewachsen, sodass wir den Müll gut gefunden haben, und das Wetter war auch gut.“