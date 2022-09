Von Patrick Göbel

Diesen Samstag findet der World Cleanup-Day statt, an dem weltweit Müll eingesammelt werden soll. An diesem Tag soll auch die Frage im Mittelpunkt stehen: Was kann man selbst tun, um Müll zu vermeiden? Auch Homburg macht mit. Die Grünen laden interessierte Bürger zu einer gemeinsamen Müllsammel-Aktion auf dem Schlossberg ein – allerdings schon für Freitag um 16 Uhr: Am Samstag findet der Aktionstag „Homburg lebt gesund“ statt. Den Schlossberg haben sich die Grünen ausgesucht, weil er das Wahrzeichen und Aushängeschild Homburgs sei. Die Müllsammel-Aktion ist aber nicht nur auf den Freitag beschränkt: Auch am Samstag kann man in anderen Orten und Städten, auch in Zweibrücken und Einöd, Müll einsammeln, so Stadtratsmitglied Katrin Lauer. Für die Aktion kann man sich bei Katrin Lauer unter Telefon 0151 44356268 oder per Mail unter beeden.lauer@t-online.de anmelden. Kurzentschlossene können ebenfalls mitmachen. Generell sollte man auf seine Umwelt achten und seinen Müll nicht achtlos wegwerfen.