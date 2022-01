Am Freitagnachmittag Uhr qualmte es in der alten Würzbach-Halle in Niederwürzbach. Wie die Polizei mitteilt, haben möglicherweise Jugendliche im Inneren der abrissreifen, ehemaligen Sporthalle Plastik und Pappkartons angezündet. Die Feuerwehr rückte an, löschte den brennenden Unrat und lüftete die Halle. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurde niemand verletzt. Ein Zeuge sagte der Polizei, er habe gegen 16.15 Uhr drei Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren beobachtet, als diese die Halle verließen. Allerdings ist unklar, ob diese etwas mit dem Brand zu tun haben. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen, sich unter Telefon 06841-1060 zu melden.