Mehr Endspiel geht nicht. Sowohl für den SV Mörsbach 2 als auch für die BTTF Zweibrücken entschied sich am Samstag einiges in Sachen Klassenverbleib in der Bezirksoberliga. In der ausgeglichenen Spielklasse schrammten beide Teams immer wieder knapp an Punktgewinnen vorbei und mussten sich nun der unbequemen Situation stellen, dass sie am Wochenende fast schon zum Siegen verdammt waren.

Die Bickenalbtaler bestritten als Ligaschlusslicht ihre letzte Saisonpartie in der auf eine Halbrunde verkürzte Saison. 3:13 Punkte standen auf deren Konto. Bei je noch zwei ausstehenden Spielen