Die Stadtverwaltung beauftragt die Zweibrücker Gartenbaufirma Meier mit den Landschaftsbauarbeiten bei der Sanierung des Mörsbacher Spielplatzes im Hanfgarten. Der Haupt- und Personalausschuss des Stadtrats hat am Mittwochabend die Auftragsvergabe an den Bieter mit dem günstigen Gebot beschlossen. Was die spätere Ausstattung des Platzes im Vorort mit neuen Spielgeräten betrifft, stellte Oberbürgermeister Marold Wosnitza vor dem Ausschuss „ein Spielhaus, Tisch und Bank, eine Kletteranlage, ein Trampolin und eine Mini-Vogelnestschaukel“ in Aussicht.