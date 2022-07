Noch haben die Zweibrücker Vororte die Chance, ihre Wünsche für den kommenden Haushaltsplan der Stadt zu äußern. Mörsbach regt erneut das Thema Radweg nach Zweibrücken an.

Beim Radweg, so Ortsvorsteher Achim Ruf, sollten zumindest die Planungskosten in den kommenden Stadthaushalt eingestellt werden. Der Plan ist, dass der Radweg entlang der Höhenstraße in Richtung des Niederauerbacher Kreisels verläuft. Fest steht: Ohne Fördergelder wird der Radweg nicht gebaut, die Kosten von rund 1,8 Millionen Euro würden die Stadtkasse sprengen. Eine Projektgruppe kümmert sich laut Ruf jedoch derzeit darum, ausreichend Fördergelder zu bekommen. Dass die Mörsbacher eine Radwegverbindung in die Stadt fordern, ist seit vielen Jahren bereits Thema. Laut Ruf ist der Bedarf für die Anbindung durchaus gegeben. Derzeit müssen die Radfahrer entweder über Oberauerbach oder entlang der Mülldeponie in Richtung Zweibrücken fahren - beides ein enormer Umweg.

Bushäusschen für zwei Haltestellen

Zudem schlägt der Mörsbacher Rat für den kommenden Stadt-Haushalt den Kauf zweier Bushäusschen für die Mörsbacher Haltestellen „Dorfplatz“ und „Talstraße“ vor. Dort müssten die Kinder auf ihren Schulbus bei Wind und Wetter draußen warten. Das restliche Mörsbacher Vorortbudget soll verwendet werden, um eine Sauerstoffflasche sowie weiteres Material für den so genannten First Responder zu kaufen. First Responder sind eine Art Rettungssanitäter im Ort, die meistens schon am Einsatzort ankommen, ehe der Krankenwagen sein Ziel erreicht. Ebenso soll der Kindergarten-Förderverein 500 Euro anlässlich des 30. Kindergarten-Geburtstages bekommen. Das übrige Vorort-Budget soll laut Ruf im weiteren Jahresverlauf ausgegeben werden.