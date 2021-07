Kinder aus dem Mörsbacher Kindergarten Hand in Hand haben sich mit Melanie Krech, die dort ihr Anerkennungsjahr zur Erzieherin leistet und nun ihr Staatsexamen ablegt, ein Kinderbuch ausgedacht. Es ist 25 Seiten lang, selbst illustriert und aus selbst geschöpftem Papier gestaltet. Mitgemacht haben sechs Kinder, die sich „Der Leseverein“ nennen. Die Namen sollen auf Wunsch der Eltern nicht genannt werden. Ab Mitte Juli steht das große, von Hand gebundene Werk zur Besichtigung in der Zweibrücker Jugendbücherei. Darin geht es um die Hexe Kraxus, den Feuerdrachen Theodor, das Sumpfmonster Inho, die Meerjungfrau Lena, den Kapitän Tom und ein grünes Schleimmonster, das Überraschungsei heißt. Das Buch trägt den Titel „Geschichten Lesebuch“, mit dem Untertitel „Zauber und Magie von der Insel in der Ferne“. Es gibt auch eine Version zum Ausleihen, die wie ein Fotobuch gestaltet wurde und den Inhalt des Originalbuches enthält.