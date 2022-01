Die Erweiterung von Möbel Martin und der Umbau des Nonnenbuschhofs sind unter anderem die Themen in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Dienstag ab 17 Uhr im Ratssaal. In weiteren Tagesordnungspunkten geht es um den Ausbau der Riedinger-, Vogelgesang- und Bayernstraße sowie um einen Zuschussantrag für den Ausbau der Zweibrücker Radwege. Möbel Martin an der Wilkstraße möchte seine Verkaufsfläche von 24.000 auf 30.000 Quadratmeter vergrößern. Der Bebauungsplan soll in der Sitzung beschlossen werden. Die neuen Eigentümer des Nonnenbuschhofs bei Ernstweiler wollen aus dem Bauern- einen Reiterhof machen. Dazu sind weitreichende Umbauten nötig, und der Flächennutzungsplan muss geändert werden, womit sich der Bauausschuss am Dienstag befasst.