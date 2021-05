Das Saarbrücker Unternehmen Möbel Martin will die Öffnung seiner Möbelhäuser, darunter auch das in Zweibrücken, gerichtlich durchsetzen. Das bestätigte am Donnerstag der Sprecher der Geschäftsführung, Nicolas Martin, gegenüber der RHEINPFALZ,

Martin teilte auf Anfrage mit, dass das Unternehmen jeweils einen Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht des Saarlandes in Saarlouis und beim rheinland-pfälzischen Verwaltungsgericht gestellt hat. „Ich denke, wir haben gute Argumente“, sagte Martin, der mit einer Entscheidung Anfang der kommenden Woche rechnet. Wie das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ am Donnerstag berichtete, hat das Hamburger Verwaltungsgericht bereits das Öffnungsverbot für Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche gekippt. Die Verordnung des Hamburger Senats verletzt die Regelung zur Berufsfreiheit argumentiert das Gericht. Die Hygiene-Vorgaben ließen sich in großen Geschäften ebenso gut einhalten wie in kleinen.

Wie zuvor berichtet, sehen sich Möbel Martin und seine rund 2000 Mitarbeiter (300 in Zweibrücken) in ihrer Existenz bedroht, sollten die Häuser weiterhin geschlossen bleiben. Dass Geschäfte pro zehn Meter Verkaufsfläche nur einen Kunden einlassen dürfen, sei für das Möbelhaus kein Problem. Wie bereits berichtet, könnte Möbel Martin eigenen Angaben zufolge die Vorgabe locker auf einen Kunden pro 100 Quadratmetern ausweiten.