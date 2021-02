Möbel Martin und der Elektroanbieter Media-Markt haben Klage gegen ihre coronabedingte Zwangsschließung eingereicht. Am Freitag, 26. Februar, bestätigte das Saarländische Oberverwaltungsgericht in Saarlouis den Eingang entsprechender Schreiben der beiden Unternehmen. Diese wehren sich gegen die Schließung ihrer Filialen und verweisen auf umfangreiche Hygienevorkehrungen in ihren Einzelhandelsgeschäften. Im Saarland unterhält Möbel Martin drei Filialen in Neunkirchen, Saarbrücken und Ensdorf.