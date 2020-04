Als existenzbedrohend für das gesamte Unternehmen und seine mehr als 2000 Mitarbeiter beschreibt Nicolas Martin die aktuelle Situation für das Saarbrücker Unternehmen Möbel Martin, das auch ein Möbelhaus in Zweibrücken mit rund 300 Mitarbeitern betreibt.

Als Sprecher der Geschäftsführung fordert Martin deshalb, die Öffnung der Häuser wieder zu erlauben. Seit Montag dürfen in Rheinland-Pfalz wie auch im Saarland Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern wieder öffnen, außerdem ohne Begrenzung der Fläche unter anderem Autohäuser, Fahrradhändler, Buchhändler und so weiter. Voraussetzung ist unter anderem, dass nicht mehr als ein Kunde je zehn Quadratmeter das Geschäft betritt.

Martin argumentiert in einer Pressemitteilung, dass nicht die Fläche den Ausschlag geben sollte, sondern wie gut die Maßnahmen für den Gesundheitsschutz umgesetzt werden. Das Unternehmen könne die Vorgabe problemlos auf eine Person je 100 Quadratmeter ausweiten. Dass Einrichtungshäuser geschlossen bleiben müssen, Baumärkte, Autohäuser oder Küchenstudios hingegen öffnen dürfen, ist „für uns nicht nachvollziehbar und führt zu einer Ungleichbehandlung von Unternehmen. Warum sollte der Kauf eines Sofas oder Bettes riskanter sein als der Kauf eines Autos oder Fahrrads?“, fragt Martin und spricht von einer Wettbewerbsverzerrung. Das Traditionsunternehmen appelliert deshalb an die saarländische Landesregierung, „die Ungleichbehandlung so schnell wie möglich aufzuheben“. So wie es in Nordrhein-Westfalen, bereits der Fall ist.