Der Saarländische Rundfunk zeigt am Mittwoch, 23. Februar, 18.45 Uhr, im Regionalfernsehen ein Porträt der Zweibrücker Künstlerin Birgit Kunz. Ihre Ausstellung in St. Arnual ist bis Sonntag, 6. März, verlängert.

Birgit Kunz stellt zurzeit etwa 100 kolorierte Radierungen zum Thema Märchen im Heimatmuseum St. Arnual in Saarbrücken, Augustinerstraße 7, aus. Die Ausstellung wird um zwei Wochen verlängert und läuft nun bis 6. März. Am Sonntag, 20. Februar, ist die Künstlerin ab 15 Uhr zum Werkstattgespräch in der Schau präsent.

Die Titel ihrer Radierungen sind, so sagt es Kunz, als Denkanstoß gedacht. Sie verraten nicht immer das Märchen oder die Geschichte. Es geht um Märchen von Andersen, den Brüdern Grimm, aber auch um den „Struwwelpeter“ und „Das Dschungelbuch“ – geöffnet sonntags von 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon 0175 1709126, E-Mail: info@heimatverein-st-arnual.de.