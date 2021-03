Erneut hat ein sogenannter Kinderansprecher in der Gemeinde Gersheim (Saarpfalz-Kreis) einen kleinen Jungen in Angst versetzt. Am Donnerstag, 18. März, hielt ein grüner BMW gegen 14.10 Uhr in der Robert-Schuman-Straße im Ortsteil Reinheim an. Laut Polizei stiegen zwei Männer aus und belästigten einen Zehnjährigen, der mit dem kleinen Hund seiner Großeltern spazieren ging. Die Homburger Polizei prüft jetzt, ob es Zusammenhänge zu zwei ähnlichen Fällen vom September 2020 und Februar 2021 gibt. Damals fahndeten die Ermittler nach einem roten Kleinbus. Am Donnerstag nun habe es sich um einen älteren, tiefergelegten grünen BMW gehandelt, vermutlich aus der 3er-Reihe. Als die beiden Männer auf den Jungen zugingen, sei dieser aus Angst weggelaufen. Kurz darauf seien die beiden Männer erneut mit dem BMW an dem Kind vorbeigefahren. Nun schrie der Zehnjährige um Hilfe und rannte ins nahe Haus der Großeltern. Der BMW sei ohne anzuhalten in Richtung Reinheim weggefahren. Der Fahrer wird als etwa 45-jähriger Westeuropäer beschrieben, mit normaler Statur und kurzen grauen Haaren. Der Beifahrer sei jünger, habe schwarzes Haar und einen Bart. Die Polizei in Homburg bittet um Hinweise unter Telefon 06841/1060.