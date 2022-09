Mit dem Schrecken davon kamen am Mittwochnachmittag ein 58-jähriger Busfahrer und etwa 30 Schulkinder, als der Bus, in dem sie saßen, mit einem Mähfahrzeug zusammenstieß. Der Mäher der Straßenmeisterei war auf der Landstraße 476 von Wiesbach in Fahrtrichtung Käshofen unterwegs. Weil er mähen wollte, stoppte der 63-jährige Fahrer sein Gefährt und setzte einige Meter auf der Landstraße damit zurück. Hierbei übersah den bereits hinter ihm wartenden Linienbus, und es kam zum Zusammenstoß. Der Busfahrer und die Schüler blieben unverletzt. Der Linienbus war nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe beträgt zirka 12.000 Euro. Das teilt die Polizei mit.