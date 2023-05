Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lydia Sehi ist in Knopp geboren, hat ihr ganzes Leben in dem Dorf auf der Sickinger Höhe verbracht und feiert am Sonntag in Zweibrücken ihren 100. Geburtstag.

Seit vier Jahren wohnt Lydia Sehi, geborene Hemmer, im Kurzzeit-Pflegeheim des Roten Kreuzes in Mörsbach, wo sie sich wohlfühlt. Während des Krieges, 1943, hat sie in eine Bauernfamilie in