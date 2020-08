Mit Lukas Sawicki wechselt ein dritter Spieler der „Eisbären“ Eppelheim zu Regionalligist EHC Zweibrücken. Der 26-jährige Stürmer unterschreibt bei den „Hornets“ einen Zweijahresvertrag. Mit fünf Jahren stand Sawicki erstmals in Amerika auf dem Eis, nach dem Umzug nach Deutschland durchlief er bis 2011 alle Jugendteams des Mannheimer ERC. In der Regionalliga Südwest stürmte der gelernte Industriemechaniker drei Jahre für die Rhein-Neckar Stars, seit 2014 für die Eppelheimer und sammelte in 207 Spielen 260 Scorer-Punkte (127 Tore und 133 Vorlagen).

Sawicki, 88 Kilogramm schwer und 1,82 Meter groß, sagt über den Wechsel zu den „Hornets“: „Ich hatte neun coole Jahre in Eppelheim. Jetzt ist die Zeit für eine Veränderung und eine neue sportliche Herausforderung gekommen. Die ,Hornets’ haben sehr professionelle Strukturen und viele Fans. Es war immer unangenehm, in Zweibrücken zu spielen. Ich habe richtig Bock, mal wieder was zu gewinnen! Die Saison als Meister zu beenden, wäre toll; Play-offs müssen es aber mindestens sein.“ Sawicki wird bei den Zweibrückern das Trikot mit der Nummer 25 tragen.