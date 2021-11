In der Konzerthalle am Flughafen eröffnete die Clubgemeinschaft Hasensteig vergangene Woche die Faschingssession. Luisa Müller (24) aus Hornbach geht damit in ihre dritte Amtszeit als Prinzessin.

Wie war denn die Session im Vorjahr für Sie, als Prinzessin?

Wir haben halt alles online gemacht. Meine Inthronisierung. Wir haben uns zusammengesetzt und haben ein Filmchen gedreht. Es gab auch eine kleine Online-Prunksitzung. Dabei wurden Tänze und Einlagen aus den Sitzungen der Vorjahre gezeigt. Wir haben das auf Facebook und auf unserer Internetseite gepostet.

Wie sehr hat Ihnen Fasching in echt, unter Menschen, gefehlt?

Schon sehr. Es ist nicht dasselbe, wie der Tag heute. Wir inthronisieren gleich. Die Vertreter der anderen Zweibrücker Vereine sind da. Das hat so ein bisschen was Festliches. Es ist schön, mal wieder alle, die heute hier sind, zu sehen. Die Umzüge und die Prunksitzungen, das fehlt schon. Wenn man jahrelang dabei ist und dann auf einmal nichts mehr ist.

Wie lange sind sie denn dabei?

17 Jahre.

Es gab ja dann doch ein wenig Fasching im Fernsehen. War das eine Entschädigung?

Fernsehsitzungen gucke ich generell nicht so oft. Mir gefällt eher das heimische. Die Prunksitzungen, die in der Region stattfinden. Als Prinzessin geht man ja dann auch noch zum Prinzessinnen-Ball. Der war 2019 in Bad Dürkheim. Dazu werden alle Faschingsprinzessinnen eingeladen. Da wird dann auch jede einzelne vorgestellt. Das ist schön, und sowas fehlt dann auch. Der Ball findet in diesem Jahr wieder statt, aber in kleinerem Rahmen.

Sind in dieser Session Corona-Witze erlaubt?

Ich denke, ja. (lacht)

Sind Sie eher Rednerin oder Tänzerin?

Ich tanze hier im Verein seit 17 Jahren.

Bleibt Ihnen neben dem Fasching noch Zeit für andere Hobbys?

Eigentlich nicht. Früher habe ich mal Klavier gespielt. Das mache ich jetzt aber auch nicht mehr so oft. Da bin ich rausgewachsen.