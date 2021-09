Die städtischen Kindergärten und der katholische Kindergarten bekommen Luftfiltergeräte für alle Gruppenräume, die evangelischen Kindergärten nicht. „Wir haben das Geld nicht“, sagt Dekan Peter Butz. Eine Spendenaktion soll Abhilfe schaffen.

Am 8. September beschloss der Stadtrat, mobile Luftfiltergeräte für alle städtischen Kitas zu bestellen, die die Stadt bezahlt. Die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft hatten die Möglichkeit, auf eigene Kosten mitzubestellen. Der katholische Kindergarten Heilig Kreuz machte davon Gebrauch, die zwölf evangelischen Kindergärten nicht. „Die Kosten können unsere Kirchengemeinden als Träger nicht stemmen“, sagt Dekan Peter Butz.

Der Großteil der protestantischen Kirchengemeinden im Dekanat Zweibrücken habe keinen ausgeglichenen Haushalt, „die haben schon Probleme damit, ihre Kirchen zu unterhalten“, sieht Butz das finanzielle Ende der Fahnenstange längst erreicht. Ein Luftfiltergerät – zu guten Konditionen bei der Stadt mitbestellt – koste rund 600 Euro. Bei zwölf Kitas mit jeweils mehreren Gruppenräumen sei das zu viel. „Würden wir das machen, müssten wir das Geld bei anderen Sachkosten wegnehmen.“ Und das gehe nicht, so Butz.

Neues Kita-Gesetz regelt Anteile nicht

Kann die Landeskirche nicht aushelfen? „Nein“, sagt Butz, „die steckt ohnehin ein Fünftel ihres Haushalts, 20 Milliarden Euro sind das jährlich, in die Kindergärten.“ Sie könne nicht noch mehr zahlen, brauche eher finanzielle Entlastung, ebenso wie die einzelnen Kirchengemeinden. Dass die kirchlichen Kitas als Dienstleister für eine kommunale Pflichtaufgabe Kosten wie die für die Luftfilter aus eigener Tasche zahlen sollen, hält Butz ohnehin für fragwürdig.

Das neue Kita-Gesetz habe die Situation noch verschlimmert. Butz: „Das Land fordert darin viel, aber wer für die Kosten aufkommt, bleibt ungeklärt.“ Das Problem der Kostenaufteilung werde weitergereicht nach unten an die Kommunen und die kirchlichen oder freien Träger, die sich dann darum streiten müssten. „Das neue Gesetz formuliert keinen genauen Anteil der Träger“, kritisiert Butz.

Spendenaktion des Ehepaars Lang

Dass die evangelischen Kindergärten nun im Gegensatz zu den anderen keine Luftfilter bekommen sollen, hält Stadtrat und Presbyter Patrick Lang (FWG) für inakzeptabel. „Es darf keine Zweiklassengesellschaft in den Kitas geben“, meinen er und seine Ehefrau Diana Lang. Sie wollen die Geräte nun mit Spenden finanzieren.

Angefangen haben sie in der Kita Papperlapapp in Ernstweiler, weitere evangelische Kindergärten sollen laut Patrick Lang in die Aktion eingebunden werden. Die Idee sei, dass jede Kita in ihrem Umfeld schaut, welche Unternehmen potenzielle Unterstützer sein könnten. Die Fördervereine und das protestantische Verwaltungsamt könnten Spendenquittungen ausstellen, so Lang. Stand Mittwoch waren bereits für vier der zwölf Kindergärten Sponsoren gefunden.

Butz: „Das fällt uns jetzt auf die Füße“

Dekan Butz findet die Spendenaktion gut und lobenswert, sie sei auch mit ihm abgesprochen und könne kurzfristig helfen. Für ihn stelle sich trotzdem die Frage, ob es denn richtig sein kann, dass man für öffentliche Aufgaben um Spenden bitten muss. „Wenn etwa die Bundeswehr mit etwas Neuem ausgestattet werden muss, finanziert man das ja auch nicht über Spenden“, ärgert sich der Dekan.

Der aktuelle Fall mit den Luftfiltergeräten sei exemplarisch für die Gesamtdiskussion um die Kosten für Kitas, findet Butz. Bereits vor über zehn Jahren wollte der Dekan über die Hälfte der evangelischen Kindergärten an die Stadt abgeben, da die Kirche die Kosten nicht mehr tragen könne. Der Stadtrat lehnte dies allerdings mehrheitlich ab. „Das fällt uns jetzt auf die Füße“, so Butz.

Spendenkonto

Spenden für die Luftfiltergeräte nimmt das Evangelische Verwaltungsamt an, Iban DE06 5425 0010 0034 3269 75, Verwendungszweck Luftfilteranlagen (auf Wunsch den Namen der gewünschten Kita dahinter)