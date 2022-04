Die Saarbrücker Ludwigskirche soll zu ihrem 250. Geburtstag im Jahr 2025 saniert und dann auch Ort des Staatsakts zum Tag der Deutschen Einheit sein. Den Angaben zufolge steht die Sanierung des Innenraums in drei Abschnitten an. Die Kosten in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro werden zur Hälfte vom Denkmalförderprogramm des Bundes, zu 45 Prozent vom Land und der Stadt Saarbrücken und zudem aus Eigenmitteln der Kirchengemeinde Alt-Saarbrücken getragen.