Zweibrücken. Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken ist dem Vernehmen nach fast durch mit der Kaderplanung für die Saison 2020/21. Mit Torwart Lucas Schmidt und Abwehrspieler Max Leyes haben die TSC-Verantwortlichen noch zwei weitere Spieler an den Wattweiler Berg gelotst.

Wie Hakan Haliloglou, Sportlicher Leiter des TSC Zweibrücken, mitteilt, folgen die beiden Kicker ihrem Trainer Peter Rubeck von der SG Ballweiler-Wecklingen nach Zweibrücken. Schmidt und Leyes sind damit nach Luca Brödel (24) sowie den Brüdern Max (24) und Felix Decker (21), die Spieler vier und fünf, die vom saarländischen Verbandsligisten zu den Westpfälzern wechseln. Der langjährige SVN-Coach Rubeck übernimmt zur neuen Spielzeit den Job an der Seitenlinie von Sanel Nuhic, der die TSC-Truppe bis Saisonende betreut, weil Trainer Jan Weinmann sich Mitte Dezember zurückgezogen hatte.

Lucas Schmidt ist 24 Jahre alt und Torwart. Er spielte in den Bezirksliga für den SV Altheim, bevor er zur SG Ballweiler/Wecklingen wechselte und sich dort auch in der Verbandsliga durchsetzte. Verteidiger Max Leyes (21) spielte von der E- bis zur A-Jugend beim FC Homburg, von der C- bis zur A-Jugend im Regionalliga-Team. Als junger Aktiver stieg er mit den Grün-Weißen dann von der Verbandsliga in die Saarlandliga auf.