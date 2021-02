Hakan Haliloglou, Sportlicher Leiter des Fußball-Landesligisten TSC Zweibrücken, ist auf der Suche nach weiteren Verstärkungen fündig geworden, die die Mannschaft von Neu-Trainer Peter Rubeck in der Spielzeit 2021/22 unterstützen sollen. Luca Brödel folgt seinem Coach vom Saar-Verbandsligisten SG Ballweiler-Wecklingen an den Wattweiler Berg. Der laut Haliloglou aus Pirmasens stammende 24-Jährige, der in Rodalben wohnt, soll im Mittelfeld und im Angriff des TSC eingesetzt werden. „Sein Bruder Marcel Brödel hat früher auch schon zwei, drei Jahre für uns gespielt“, sagt Haliloglou weiter. Beim damaligen Oberligisten SC Hauenstein hatte Luca Brödel 2015/16 auch unter dem 1990er-Weltmeister Jürgen Kohler trainiert, aber keine Einsätze in dieser Spielklasse. Von 2016 bis 2019 kickte der 1,98 Meter große Brödel dann bei der SG Rieschweiler und kam in der Verbandsliga 31-mal zum Einsatz (ein Tor).