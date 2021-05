Landrätin Susanne Ganster hat am Montag den Startschuss für eine schnelle und lückenlose Kontaktrückverfolgung von Corona-Fällen im Austausch mit dem Gesundheitsamt gegeben: „Wir starten ab sofort die Luca -App für den Landkreis sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken.“

„Die Kontakterfassung und Nachverfolgung wird dadurch für uns alle einfacher“, meint die Landrätin erfreut. Das sei eine Erleichterung für alle Bürger, aber auch alle Gastronomen und andere Dienstleister. „Das Gesundheitsamt habe zusammen mit der EDV-Abteilung der Kreisverwaltung alles Notwendige vorbereitet und am Montag die Zustimmung des Landes für die Einführung erhalten. Auch datenschutzrechtlich habe das Land nun grünes Licht gegeben.

Deutlich gesunkene Inzidenzen im Landkreis in Verbindung mit weiter steigenden Impfraten und den nun anstehenden Lockerungen werden nach Ansicht der Kreisverwaltung dazu führen, dass wieder mehr Menschen zusammenkommen. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sieht das Gesundheitsamt neben der Impfung und den AHA-Regeln als wesentlich an, die Kontakte nachzuverfolgen, um so die Infektionsketten unterbrechen zu können. Um diese Kontakte schnell zu erfassen und nachzuverfolgen, kann ab sofort die Luca-App genutzt werden.

Wer per Luca-App beispielsweise bei einer Außengastronomie eincheckt, dessen Kontaktdaten werden direkt dem Gesundheitsamt übermittelt, falls er hier unwissentlich Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Somit kann das Gesundheitsamt ohne Zeitverzug die weiteren Kontakte ermitteln und nachverfolgen.

Die App gibt es kostenlos für die Betriebssysteme Android und iOS sowie Web-App. Wer kein Smartphone besitzt und nutzt, muss derzeit beim Besuch einer Außengastronomie seine Kontaktdaten dem Betreiber mitteilen und sie in eine Liste eintragen lassen. Gastronomen und Veranstalter erhalten unter www.luca-app.de weitere Informationen für die Nutzung. Das Gesundheitsamt selbst kann für den Einsatz der App keine Auskünfte erteilen oder notwendige Schritte einleiten. Erst mit der Meldung eines positiven Falls eines Luca-Nutzers beginnen die Aktivitäten rund um die Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt.