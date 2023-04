Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde auch in Zweibrücken Notgeld gedruckt, mit dem man am Folgetag manchmal schon nichts mehr kaufen konnte, so galoppierte die Inflation. Einfache Produkte wie Brot konnten Milliarden kosten.

Nicht nur die Notgeldscheine, auch die Geschichte drumherum interessiert Lothar Adam. Er möchte dazu eine Broschüre herausgeben und hofft auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

