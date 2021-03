Ein Radfahrer ist am Sonntagnachmittag leicht verletzt worden, als er auf der Mountainbike-Strecke „Pur“ in St. Ingbert auf abschüssiger Strecke in ein vorsätzlich ausgehobenes Loch fuhr und stürzte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten der oder die Täter das 38 Zentimeter tiefe Loch – 40 Zentimeter breit und 50 Zentimeter lang – auf einem Streckenabschnitt unmittelbar hinter dem Gelände des Schäferhundevereins gegraben, mit Laub und Blättern aufgefüllt und abgedeckt. Die Gefahrenstelle sei damit nicht zu erkennen gewesen. Hinweise auf die Tat, Täter und verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei in St. Ingbert entgegen.