Auf der Höhe bei Homburg-Kirrberg hält die Stadt Homburg seit Samstag, 16. Januar, die Zufahrt zur Ski- und Wanderhütte gesperrt. Laut Rathaussprecher Jürgen Kruthoff wurde dies aus Sicherheitsgründen wegen der Glättegefahr angeordnet. Wachleute vom städtischen Ordnungsdienst waren am Samstag verstärkt an markanten Homburger Ausflugszielen im Einsatz, um die Einhaltung der Corona-Beschränkungen zu überwachen. Das schöne Winterwetter hat am Wochenende viele Menschen zum Schlittenfahren ins Freie gelockt. Nach Jürgen Kruthoffs Worten wurde bei den Kontrollen festgestellt, dass die Bürger sich angemessen verhalten hätten. Abstände seien eingehalten und Menschenansammlungen vermieden worden. Die Zufahrt zur Kirrberger Ski- und Wanderhütte sei gesperrt worden, um die Unfallgefahr zu mindern. Die Sperrung bleibt bis auf Weiteres bestehen. Der Ordnungsdienst ruft die Bevölkerung dazu auf, sich weiterhin verantwortungsbewusst zu verhalten und die aktuell geltenden Regeln zu beachten.