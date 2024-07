Verkehrsteilnehmer haben sich am Dienstagmorgen in Ixheim über eine mehrere Hunderte Meter lange, doppelte, schwarze Bremsspur auf der Ixheimer Ortsdurchfahrt gewundert. Sie reichte von der Autobahnabfahrt Ixheim bis zur Aral-Tankstelle in Fahrtrichtung Innenstadt. Die Spur stammt von einem mit Holz beladenen Lastzug mit holländischem Kennzeichen. Bei diesem blockierte die Bremse des linken Zwillingsreifens entweder des Zugfahrzeugs oder des Anhängers. Der Fahrer merkte dies offenbar nicht direkt und fuhr weiter, sodass seine Zwillingsreifen eine dicke Bremsspur durch halb Ixheim zogen. Gegen 9 Uhr bemerkte der Lastzugfahrer die Unregelmäßigkeit und hielt in der Kurve vor der Aral-Tankstelle in Ixheim mit Warnblinker an und verständigte eine Werkstatt. Ob die Straße gereinigt werden muss, ist noch nicht klar.