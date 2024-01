Ein Tankwagen hat am Dienstag auf der A620 in Höhe der Gersweiler Brücke einen Reifen verloren. Die Felgen der Zwillingsbereifung hatten sich von der Radnabe gelöst und die Bremsscheibe freigelegt, die eine 120 Meter lange und drei Zentimeter tiefe Furche in die Straße riss. Das berichtet die Polizei. Verletzt wurde niemand. Die A620 ist in Höhe der Anschlussstelle Gersweiler halbseitig gesperrt. Die Straße soll heute ab 9.30 Uhr instandgesetzt werden. Der Verkehr wird weiter einstreifig auf der Überholspur am Baufeld vorbei geführt. Zudem ist am Morgen die Auffahrt der Anschlussstelle Gersweiler für zwei Stunden dicht.