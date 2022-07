Bei einem Unfall riss der Tank eines Lkw auf; Diesel lief aus. Über 100 Liter gelangten deshalb in die Saar. Der Schaden beträgt rund 50.000 Euro.

Von Patrick Göbel

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 1.15 Uhr, fuhr ein Lkw auf die Westspangenbrücke in Richtung Ludwigskreisel auf. Er stieß mit der rechten Leitplanke zusammen und blieb darauf nach mehreren Metern stehen. Dabei riss der Tank auf.

Die Feuerwehr konnte 150 Liter Diesel aus dem Tank abpumpen und Kraftstoff auf der Straße und in der Kanalisation mittels Abbindemittel aufnehmen. Trotzdem gelangten 100 bis 150 Liter Diesel über die Kanalisation in die Saar. Das Landesamt für Umweltschutz und das Schifffahrtsamt haben Maßnahmen eingeleitet. Durch den Unfall wurden etwa 30 Meter Leitplanke beschädigt; der Schaden beträgt rund 50.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Westspangenbrücke musste zur Bergung für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.