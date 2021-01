In Höhmühlbach wurde am Freitagmorgen die Stichstraße – von der Abzweigung am Golfplatz über die Bahnlinie zur Straße Richtung Pirmasens – gesperrt. Ein LKW mit Anhänger kam die vereiste Straße nicht hoch und stellte sich quer. Das teilte Gemeinderatsmitglied Martin Stuppy mit. Er erinnert daran, dass sich die Höhmühlbacher schon lange am LKW-Verkehr im Ort stören: „Heute ist genau die Situation eingetreten, vor der wir alle schon gewarnt haben.“ Er kritisiert auch die vergangenes Jahr aufgestellte Ampel an der Brücke über die Bahnlinie: „Wenn Sie unten an der Ampel warten, und so ein Laster kommt auf Sie zugerutscht, was machen Sie denn da? Da machen Sie gar nichts mehr!“, sagte Stuppy im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Es sei zudem höchst gefährlich, wenn sich zwei Laster in den Kurven begegnen und auf den Gehweg ausweichen müssen. Da die Stichstraße und die Straße hoch nach Höheischweiler aber Kreisstraßen sind, könne die Gemeinde nichts tun.